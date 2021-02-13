Луческу: Найкраща погода для футболу

Головний тренер Динамо оцінив відновлення УПЛ взимку.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Як погодні умови вплинули на гру, чи було важко грати на такому полі? Найкраща погода для футболу (усміхається). Минулого року в цей період була нормальна погода, напевно, вирішили, що і цього року буде так само. Але, на жаль, з погодою не пощастило.

У червні буде чемпіонат Європи, і ми розуміємо, що потрібно добре до нього підготуватися. Інших дат для проведення чемпіонату немає. Потрібно мобілізуватися всім разом і підготувати поля якнайкраще, щоб дозволити футболістам показати футбол і уникнути травм", - розповів Луческу.