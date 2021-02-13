 Динамо - Олімпік 3:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Олімпік 3:1. Відео голів

Сьогодні 20:11 851 0
Відео голів Динамо - Олімпік
Динамо - Олімпік 3:1. Відео голів
#Динамо, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 14 турі УПЛ вдома обіграло Олімпік.

20 хвилина. Відео голу Альваренги

30 хвилина. Відео голу Бєсєдіна

78 хвилина. Відео голу Буяльського

90 хвилина. Відео голу Бєсєдіна

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 13 лютого

Динамо - Олімпік 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Альваренга, 1:1 - 30 Бєсєдін, 2:1 - 78 Буяльський, 3:1 - 90 Бєсєдін

Динамо: 1. Бущан, 16. Миколенко, 4. Попов, 94. Кендзьора, 20. Караваєв, 5. Сидорчук, 29. Буяльський (18. Андрієвський, 90), 10. Шапаренко (17. Лєднєв, 90), 15. Циганков, 14. де Пена (22. Родрігес, 75), 41. Бєсєдін.

Олімпік: 35. Чекотун, 6. Драме, 74. Снурніцин, 42. Пасіч (30. Таллес, 84), 54. Лебеденко, 20. Бабенко, 18. Альваренга, 11. Хамелюк (9. Завійський, 63), 89. Політило, 14. Романовський (7. Чогадзе, 75), 17. Нкенг.

Попередження: Бєсєдін (14), де Пена (45), Попов (90+3) – Нкенг (8), Драме (15), Хамелюк (45)

Вилучення Нкенг (76), Лебеденко (86).

Раніше, Минай з Мілевським поступився Львову в УПЛ.

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