Джерело - Чемпіон.
Минай прийматиме ФК Львів у рамках 14 туру Української Прем'єр-ліги
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Минай: Каніболоцький, Сніжко, Карась, Малепе, Кожанов, Мілевський, Матіч, Нурієв, Шпак, Книш, Петрусенко
Запасні: Попович, Маємбе, Шеммі, Ткачук, Шиндер, Чушенко, Одуеньї, Хахльов, Кополовець, Ахмедзаде
Львів: Костик, Якімець, Маруан, Махмутовіч, Ременяк, Сабіно, Брікнер, Ернест, Альваро, Шина, Ренан
Запасні: Ільющенков, Бусько, Довгий, Чір'як, Романчук, Грисьо, Семенів, Захрків, Нич