Про це повідомляє Ігор Бурбас

Джерело - Чемпіон.

Матч 14-го туру УПЛ Колос - Шахтар, який мав відбутися сьогодні, 13 лютого о 17:00, перенесено на завтра.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"У Ковалівці сьогодні футболу не буде. Хурделиця стала на заваді. Матч перенесений на завтра. Колос та Шахтар зіграють на стадіоні Динамо", - йдеться у повідомленні.

У Ковалівці сьогодні футболу не буде. Хурделиця стала на заваді. Матч перенесений на завтра. Колос та Шахтар зіграють на стадіоні Динамо. — Igor Burbas (@iburbas) February 13, 2021

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