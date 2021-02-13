Джерело - Чемпіон.
Матч 14-го туру УПЛ Колос - Шахтар, який мав відбутися сьогодні, 13 лютого о 17:00, перенесено на завтра.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
"У Ковалівці сьогодні футболу не буде. Хурделиця стала на заваді. Матч перенесений на завтра. Колос та Шахтар зіграють на стадіоні Динамо", - йдеться у повідомленні.
У Ковалівці сьогодні футболу не буде. Хурделиця стала на заваді. Матч перенесений на завтра. Колос та Шахтар зіграють на стадіоні Динамо.— Igor Burbas (@iburbas) February 13, 2021
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