Степаненко хоче пройти тренерські курси

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко пройде тренерські курси.

Про це розповів сам футболіст.

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"Мені вже за віком потрібно думати про майбутнє. Звичайно, думки з'являються про тренерську роботу. Не знаю ще на 100%, чи піду працювати тренером. Точно закінчу курси, щоб отримати ліцензію.

Зараз розумію, що якщо хочу відпрацювати якийсь аспект гри, можу придумати тренування. Але я повинен визначитися зі стилем гри своєї команди, а потім під цей стиль писати тренувальний процес.

Але якщо почну копіювати тренування Луческу, Фонсекі і Каштру - або каша вийде, або буду наслідувати і не зможу проявити свій стиль ", - розповів Степаненко.