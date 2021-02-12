Дайота Упамекано змінив клуб

Захисник Лейпцига Дайота Упамекано став гравцем Баварії.

Про це розповів спортивний директор мюнхенців Хасан Саліхаміджич.

"Так, можу підтвердити, ми в Баварії дуже раді цьому. Протягом декількох місяців у нас були дуже хороші, інтенсивні і професійні переговори з Дайо і його агентом", - сказав Саліхаміджіч.

Контракт буде розрахований на 5 років, Баварія заплатить відступні, які, за даними Bild, складають 42,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг не буде продавати Упамекано.