РБ Лейпциг відмовився продавати центрального захисника Дайота Упамекано в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Француз має намір покинути клуб влітку. На нього претендує Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Баварія.

