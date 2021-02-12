Визначилась зарплата Шахаба у Зорі

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов назвав деталі переходу іранського форварда Шахаба Захеді з Олімпіка в Зорю.

Про це розповів сам телеведучий.

"Було багато варіантів, був дуже вигідний у фінансовому плані варіант для Шахаба з Казахстану, але він відкинув цю пропозицію. Зрештою, сталася делікатна ситуація — Шахаб, незважаючи на всі свої обіцянки, підписав попередній контракт із Зорею за спиною у Гельзіна. За це Шахаб отримав підйомні у розмірі 100 тис доларів.

Природно, можна зрозуміти Гельзіна, якому ця ситуація не сподобалася, і у нього був інструмент тиску на цю ситуацію, і він повідомив Шахабу, що він не те що відправиться в дубль Олімпіка, а буде намотувати кола півроку. По суті, футболіст порушив дане слово.

Далі в переговори вже вступили клуби. Зоря пропонувала300 тис доларів, Гельзін хотів отримати 360 тис доларів, і в підсумку сторони зупинилися на цій цифрі.

За моєю інформацією, зарплата Шахаба в Зорі складе 12 тис на місяць, футболіст задоволений, Зоря теж, Владислав Гельзін теж задоволений", — сказав Денисов.