Шахаб хоче виграти з Зорею чемпіонат України

Іранський нападник Шахаб Захеді поділився очікуваннями від своїх виступів у складі Зорі.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли я прийшов сюди, я зрозумів, що Зоря — одна з найкращих команд. Я вже не перший день в Україні і дуже хотів грати в такому серйозному клубі. Я щасливий грати тут, в хорошому клубі, з хорошими гравцями і хорошим персоналом. Моя адаптація, впевнений, пройде дуже швидко, і я покажу свої найкращі якості в УПЛ.

Мій максимальний результат — виграти чемпіонат. Кубок України? Для мене немає нічого неможливого", — розповів Шахаб.