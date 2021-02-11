Шахаб хоче виграти з Зорею чемпіонат України

Джерело - Чемпіон.
Іранський нападник Шахаб Захеді поділився очікуваннями від своїх виступів у складі Зорі.
Про це розповів сам футболіст.
"Коли я прийшов сюди, я зрозумів, що Зоря — одна з найкращих команд. Я вже не перший день в Україні і дуже хотів грати в такому серйозному клубі. Я щасливий грати тут, в хорошому клубі, з хорошими гравцями і хорошим персоналом. Моя адаптація, впевнений, пройде дуже швидко, і я покажу свої найкращі якості в УПЛ.
Мій максимальний результат — виграти чемпіонат. Кубок України? Для мене немає нічого неможливого", — розповів Шахаб.