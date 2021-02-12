Денисов назвав проблему Вакули

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов оцінив ситуацію з 21-річним футболістом Шахтаря Владиславом Вакулою.

Про це розповів сам телеведучий.

"Хлопець молодий. І проблема в тому, що він не впорався з тими психологічними навантаженнями, які на нього звалилися. Мова йде не про те, що він опинився в Шахтарі і не впорався з навантаженням. Йдеться про особисті обставини. Там дійсно дуже складна ситуація.

Перш ніж кидати камінь у кого-небудь, нам необхідно згадати себе, коли хтось опинявся в непростій ситуації. Кожен по-своєму переживає стрес.

Так, Владислав Вакула не зміг пройти збори з Десною. Чому Маріуполь сказав, що це не їхній гравець? Тому що Вакула приїхав до Маріуполя, ще не встиг підписати орендну угоду, як тут же потрапив у ситуацію з ДТП. Я не знаю, чому написали, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Я намагався зрозуміти ситуацію. Ніде не написано, що він був п'яний.

Тепер Шахтарю потрібно займатися з Вакулою не з точки зору його фізичних кондицій. Тепер керівництву Шахтаря потрібно займатися тим, щоб хлопця повернути на психологічні рейки. Повторюся: всьому причина — особисті обставини", — розповів Денисов.