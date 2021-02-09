Джерело - UA-футбол.
Гравець Шахтаря Владислав Вакула, що на правах оренди значиться в Маріуполі, потрапив в ДТП на елітній автівці.
Про це повідомляє телеграм-канал Super Marik.
Вакула за кермом Mercedes в стані алкогольного сп'яніння потрапив в ДТП восьмого лютого близько першої ночі. Пригода трапилася на перехресті вулиць Флотської та Бахчиваджи.
Аварія трапилася прямо перед постом патрульної поліції. Автомобіль, керований 21-річним гравцем, виїхав на тротуар та збив знак. На щастя, людей на тротуарі не було, тож ніхто не постраждав. Не зазнав кривди й сам Владислав Вакула.
Вакула, ймовірно, повертався зі святкування Дня народження віцепрезидента ФК Маріуполь Андрія Саніна (7-е лютого).
Раніше, Вакула покинув Десну після двох тижнів оренди.