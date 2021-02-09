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Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП

Сьогодні 08:06 1695 0
Нещодавно залишив Десну через порушення режиму
Вакула в Маріуполі потрапив у ДТП
#Вакула, #Шахтар

Джерело - UA-футбол.

Гравець Шахтаря Владислав Вакула, що на правах оренди значиться в Маріуполі, потрапив в ДТП на елітній автівці.

Про це повідомляє телеграм-канал Super Marik.

Вакула за кермом Mercedes в стані алкогольного сп'яніння потрапив в ДТП восьмого лютого близько першої ночі. Пригода трапилася на перехресті вулиць Флотської та Бахчиваджи.

Аварія трапилася прямо перед постом патрульної поліції. Автомобіль, керований 21-річним гравцем, виїхав на тротуар та збив знак. На щастя, людей на тротуарі не було, тож ніхто не постраждав. Не зазнав кривди й сам Владислав Вакула.

Вакула, ймовірно, повертався зі святкування Дня народження віцепрезидента ФК Маріуполь Андрія Саніна (7-е лютого).

Раніше, Вакула покинув Десну після двох тижнів оренди.

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