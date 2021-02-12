Шахтар може не відпустити Майкона на Олімпіаду

Гірники вважають, що турнір пройде не в дні, визначені для міжнародних матчів ФІФА

Олімпійська збірна Бразилії (U-23) може на іграх в Токіо обійтися без представників Шахтаря, не дивлячись на те, що кілька місяців тому одразу чотири представники чинного чемпіона України викликалися в цю команду.

Про це повідомляє Portal Esmeraldino.

Головний тренер збірної Бразилії U-23 Андре Жардін зацікавлений як мінімум в запрошенні до лав команди на футбольний турнір на Олімпіаду в Токіо півзахисника Шахтаря Майкона.

Однак донецький клуб не хоче відпускати свого футболіста до збірної в означений період, оскільки вважає, що футбольний турнір на Олімпіаді відбудеться не в спеціально визначені ФІФА дати для міжнародних матчів, а тому клуби мають право відмовити федераціям в наданні гравців.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була відбутися минулого року, але через пандемію COVID-19 була перенесена на 2021 рік. У нинішньому році Ігри заплановані на період з 23 липня по 8 серпня. Орієнтовно в ці терміни почнеться новий сезон в УПЛ, а також будуть проведені матчі перших кількох раундів кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше, захисник Шахтаря перейшов у Маріуполь.