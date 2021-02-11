У жінки Касільяса виявили рецидив раку

Дружина Касільяса перенесла операцію

Джерело - El Mundo.

Дружину ексворотаря Реала Ікера Касільяса журналістку Сару Карбонеру госпіталізували після рецидиву раку

Про це повідомляє El Mundo.

Карбонеро була доставлена в приватну лікарню в місті Памплона на минулому тижні, в п'ятницю. За два дні до рецидиву вона відсвяткувала 37-річчя.

У травні 2019 року Карбонеро оголосила, що перенесла операцію раку яєчників. Злоякісна пухлина була виявлена незабаром після того, як у Касільяса на тренуванні стався серцевий напад

Вже наступного тижня Карбонеро повернеться до роботи на Radio Marca.

Нагадаємо, Касільяс отримав керівну посаду у Реалі.