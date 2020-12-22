Касільяс отримав керівну посаду у Реалі

Легенда мадридців став заступником генерального директора фонду клубу

Відомий іспанський воротар Ікер Касільяс повернувся в мадридський Реал.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

39-річний футболіст зайняв пост заступника генерального директора фонду клубу.

Фонд Реала займається проведенням спортивних заходів, навчальними програмами, благодійною діяльністю, співпрацею з іншими організаціями.

Касільяс є вихованцем Реала і грав за клуб з 1999 по 2015 рік. Останнім клубом іспанця був Порту. Влітку 2020 року Касільяс оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, Алаба близький до переходу у Реал.