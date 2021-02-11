Дніпро-1 готує трансфер гравця Олександрії

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 до завершення трансферного вікна в Україні має намір підписати гравця, який здатний закрити правий фланг в обороні/півзахисті.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Пріоритетним варіантом є футболіст Олександрії Валерій Лучкевич. Якщо Дніпро-1 зможе домовитися, то оформить трансфер в лютому. Лучкевич в нинішньому сезоні УПЛ провів 11 матчів і забив 1 гол.
За інформацією transfermarkt, контракт 25-річного гравця завершується влітку 2021 року.
Раніше, Лучкевич радикально висловився щодо завершення контракту з Олександрією.