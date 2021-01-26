 Лучкевич радикально висловився щодо завершення контракту з Олександрією | Футбол | Champion.com.ua
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Лучкевич радикально висловився щодо завершення контракту з Олександрією

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#Лучкевич, #Олександрія

Джерело - ТК Футбол.

Фланговий півзахисник Олександрії Валерій Лучкевич до завершення контракту з Олександрією влітку 2021-го року бажає сумлінно працювати на футбольному полі.

Про це заявив сам футболіст.

"Про майбутнє завжди думаєш, не залежно від того, чи у тебе пів року залишилося за контрактом, чи рік. Це сімейні обставини. У мене дитина народилася, хочеться до сім'ї ближчим бути.

Я професіонал, у мене є контракт. Невідомо, як все складеться моє майбутнє. Я маю допрацювати контракт до кінця, віддаватися грі максимально. А там вже буде видно. Це ж моє ім'я! Люди потім будуть говорити: "Півроку за контрактом залишилося, тому він там не добіг". Я такого у свою адресу не потерплю", - зазначив Лучкевич.

Нагадаємо, УПЛ не ввійшла до ТОП-20 найкращих ліг року.

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