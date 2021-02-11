Мюнхенці втратили ключового гравця перед фіналом КЧС

Атакуючий хавбек мюнхенської Баварії Томас Мюллер здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це повідомляє Sky Sports.

Нагадаємо, сьогодні, о 20:00 за київським часом, Баварія зіграє з УАНЛ Тигрес у фіналі клубного чемпіонату світу. Таким чином, німець не візьме участь у поєдинку.

У поточному сезоні Мюллер зіграв у 30 матчах - він забив 13 голів й віддав 14 результативних передач.

Мюллер є 9-разовим переможцем Бундесліги, 6-кратним володарем Кубка Німеччини, а також дворазовим переможцем Ліги чемпіонів УЄФА у складі Баварії.

Раніше, Боатенг залишив розташування Баварії через смерть колишньої дівчини.