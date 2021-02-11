Джерело - UA-Football.
Атакуючий хавбек мюнхенської Баварії Томас Мюллер здав позитивний тест на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Про це повідомляє Sky Sports.
Нагадаємо, сьогодні, о 20:00 за київським часом, Баварія зіграє з УАНЛ Тигрес у фіналі клубного чемпіонату світу. Таким чином, німець не візьме участь у поєдинку.
У поточному сезоні Мюллер зіграв у 30 матчах - він забив 13 голів й віддав 14 результативних передач.
Мюллер є 9-разовим переможцем Бундесліги, 6-кратним володарем Кубка Німеччини, а також дворазовим переможцем Ліги чемпіонів УЄФА у складі Баварії.
Раніше, Боатенг залишив розташування Баварії через смерть колишньої дівчини.