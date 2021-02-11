 Боатенг залишив розташування Баварії через смерть колишньої дівчини | Футбол | Champion.com.ua
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Боатенг залишив розташування Баварії через смерть колишньої дівчини

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Футболіст пропустить фінальний матч клубного чемпіонату світу
Боатенг залишив розташування Баварії через смерть колишньої дівчини
#Боатенг, #Баварія

Джерело - iSport.ua.

Центральний захисник Баварії Жером Боатенг не зможе зіграти у фінальному матчі клубного чемпіонату світу проти Тигреса.

Про це повідомляє Sport Bild.

Футболіст достроково залишив розташування клубу і відлетів до Мюнхена з причин особистого характеру.

Причиною від'їзду 32-річного футболіста стала смерть його колишньої дівчини касії Ленхардт. Дівчину, якій було 25 років, знайшли мертвою в її квартирі в Берліні.

Причини смерті поки не встановлені, але ніяких підозр на вбивство у поліції немає. Розглядається версія самогубства. 

Відзначимо, що трохи понад тиждень тому Боатенг і Ленхардт розлучилися. У дівчини залишився син Ной від попередніх стосунків.

Раніше, у півфіналі клубного чемпіонату світу Баварія переграла Аль-Ахлі.

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