Боатенг залишив розташування Баварії через смерть колишньої дівчини

Джерело - iSport.ua.
Центральний захисник Баварії Жером Боатенг не зможе зіграти у фінальному матчі клубного чемпіонату світу проти Тигреса.
Про це повідомляє Sport Bild.
Футболіст достроково залишив розташування клубу і відлетів до Мюнхена з причин особистого характеру.
Причиною від'їзду 32-річного футболіста стала смерть його колишньої дівчини касії Ленхардт. Дівчину, якій було 25 років, знайшли мертвою в її квартирі в Берліні.
Причини смерті поки не встановлені, але ніяких підозр на вбивство у поліції немає. Розглядається версія самогубства.
Відзначимо, що трохи понад тиждень тому Боатенг і Ленхардт розлучилися. У дівчини залишився син Ной від попередніх стосунків.
Раніше, у півфіналі клубного чемпіонату світу Баварія переграла Аль-Ахлі.