Джерело - Tribuna.com.
Захисник Динамо Артем Шабанов може стати гравцем Легії.
Про це повідомляє Sport.pl.
Клуби вже домовилися між собою щодо переходу 28-річного українця.
Футболіст буде відданий польському клубу в оренду на 6 місяців з правом викупу.
Нині допрацьовуються останні деталі і вирішуються формальні питання (включаючи візи), що дозволить українцю приїхати в Польщу, підписати контракт з Легією і приєднатися до команди.
Шабанов в цьому сезоні зіграв 2 матчі за Динамо. Він провів обидва зимові збори з першою командою киян, грав в спарингу проти Легії (0:2).
Контракт Шабанова з Динамо - до кінця 2021-го року.