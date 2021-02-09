Угода буде розрахована на півроку

Захисник Динамо Артем Шабанов може стати гравцем Легії.

Про це повідомляє Sport.pl.

Клуби вже домовилися між собою щодо переходу 28-річного українця.

Футболіст буде відданий польському клубу в оренду на 6 місяців з правом викупу.

Нині допрацьовуються останні деталі і вирішуються формальні питання (включаючи візи), що дозволить українцю приїхати в Польщу, підписати контракт з Легією і приєднатися до команди.

Шабанов в цьому сезоні зіграв 2 матчі за Динамо. Він провів обидва зимові збори з першою командою киян, грав в спарингу проти Легії (0:2).

Контракт Шабанова з Динамо - до кінця 2021-го року.