Смалійчук - про Рафаїлова: Втік і втік - слава богу

Колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов так начудив, що довелося ховатися у російському будинку для людей похилого віку.

Про це заявив співвласник Карпат Олег Смалійчук.

"Мудрість приходить зі старістю, але іноді старість приходить одна. Відпустіть вже цього бідного і нещасного гоременеджера, який кудись втік. Начудив так, що довелося ховатися в якомусь російському будинку для людей похилого віку. Мені його навіть шкода.

Чому йому так розриває пердак від однієї думки про мене - не знаю, не можу відповісти. Можливо, його десь там обкололи Супутником (російська вакцина від коронавірусу - прим.). Ось йому і не сидиться спокійно. Втік і втік - слава богу. Бажаю йому здоров'я і многоліття", - сказав Смалійчук.