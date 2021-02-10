Ізраїльський захисник залишив Зорю

Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін

Джерело - ФК Зоря.

Луганська Зоря і 24-річний ізраїльський захисник Максим Гречкін припинили співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт був розірваний за обопільною згодою сторін.

Гречкін перейшов у Зорю з єрусалимського Бейтара на правах оренди у серпні минулого року. Футболіст провів за луганську команду три матчі в УПЛ. Після розриву контракту з Зорею Максим повернеться в Бейтар.

Орієнтовна вартість гравця складає €300 тисяч.

Раніше, Зоря виступила з ультиматумом щодо продовження контрактів своїх гравців.