Зоря виступила з ультиматумом щодо продовження контрактів своїх гравців

Дають час до матчу з Десною

Джерело - ФК Зоря.

Зоря запропонувала востаннє свої умови щодо продовження контрактів футболістам, які зараз виступають у складі команди.

Про це заявив генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

"Ми їм запропонували наші умови востаннє. У них є ще час подумати - до гри з Десною. Якщо вони погодяться на наші умови, то контракти будуть продовжені.

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Якщо ж не погодяться, то після цієї дати умови будуть вже далеко не на їхню користь", - зазначив Оганов.

Поєдинок 14 туру УПЛ Зоря - Десна відбудеться 13 лютого.