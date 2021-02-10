Формат Ліги чемпіонів буде змінено

УЄФА сподівається запустити новий формат у 2024 році

Джерело - Чемпіон.

Представники футбольних асоціацій УЄФА провели чергову конференцію, на якій був присутнім президент Союзу Александер Чеферін.

Про це повідомляє Sky Sports.

На порядку денному стояло питання реформи ЛЧ. На зборах обговорювалося потенційне збільшення числа учасників з 32 до 36 команд. Також підіймалася тема проведення групового етапу за швейцарською системою.

Жодна з 55 асоціацій не виступила проти внесених на розгляд ініціатив. УЄФА сподівається запустити новий формат у 2024 році.

Рішення щодо введення оновленої системи буде прийматися не раніше квітня цього року.

Нагадаємо, УЄФА придумав новий турнір Супер Ліга чемпіонів.