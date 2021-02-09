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У Маріуполі відреагували на ДТП за участю Вакули

Сьогодні 16:58 701 1
Маріуполь дивно відреагував на ДТП за участю Вакули
У Маріуполі відреагували на ДТП за участю Вакули
#Маріуполь, #Вакула

Джерело - 0629.com.ua.

Маріуполь відреагував на інформацію про автомобільну аварію, яку влаштував хавбек Владислав Вакула.

Про це повідомляє 0629.com.ua.

"Владислав Вакула не є футболістом ФК Маріуполь, а, отже, ні на якому дні народження керівництва клубу він не міг бути", - сказано в заяві.

Нагадаємо, аварія трапилася прямо перед постом патрульної поліції. Автомобіль, керований 21-річним гравцем, виїхав на тротуар та збив знак. На щастя, людей на тротуарі не було, тож ніхто не постраждав. Не зазнав кривди й сам Владислав Вакула.

Вакула, ймовірно, повертався зі святкування Дня народження віцепрезидента ФК Маріуполь Андрія Саніна (7-е лютого).

Раніше, Вакула покинув Десну після двох тижнів оренди.

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