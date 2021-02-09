У Маріуполі відреагували на ДТП за участю Вакули

Маріуполь дивно відреагував на ДТП за участю Вакули

Маріуполь відреагував на інформацію про автомобільну аварію, яку влаштував хавбек Владислав Вакула.

Про це повідомляє 0629.com.ua.

"Владислав Вакула не є футболістом ФК Маріуполь, а, отже, ні на якому дні народження керівництва клубу він не міг бути", - сказано в заяві.

Нагадаємо, аварія трапилася прямо перед постом патрульної поліції. Автомобіль, керований 21-річним гравцем, виїхав на тротуар та збив знак. На щастя, людей на тротуарі не було, тож ніхто не постраждав. Не зазнав кривди й сам Владислав Вакула.

Вакула, ймовірно, повертався зі святкування Дня народження віцепрезидента ФК Маріуполь Андрія Саніна (7-е лютого).

Раніше, Вакула покинув Десну після двох тижнів оренди.