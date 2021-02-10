Колос орендував півзахисника Шахтаря

Чурко став четвертим новачком Колоса у нинішнє зимове міжсезоння

Джерело - ФК Колос.

Півзахисник Шахтаря В'ячеслав Чурко став гравцем Колоса.

Про це повідомляє пресслужба ковалівського клубу.

27-річний хавбек перейшов у команду Руслана Костишина на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного сезону, поки діє контракт футболіста з донецьким клубом.

Раніше Чурко виступав за Шахтар-3, Говерлу, Маріуполь, Металіст, Академію Пушкаша (Угорщина) і Фрозіноне (Італія).

На початку поточного сезону повернувся в Шахтар з Маріуполя, був внесений до заявки, але на поле не виходив.

Раніше Колос підписав трьох новачків - Дмитра Хльобаса, камерунця Альваро Нгамба і білоруса Миколу Золотова.

Нагадаємо, Селезньов тренується з Колосом U-19.