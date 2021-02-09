Реал налаштований підписати Голанда або Мбаппе

Реал планує здійснити гучний трансфер

Реал докладе усіх зусиль для підписання Ерлінга Голанда або Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє El Chiringuito.

У поточному сезоні атакувальні проблеми Реала стали очевидними і змушують Флорентіно Переса витратитись на нападника.

Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022 року, але ціна чемпіона світу залишається захмарною – 230 млн євро. Натомість клаусула Голанда складає "скромні" 75 млн євро, проте сам норвежець не горить бажанням покидати Борусію Д вже влітку.

Мбаппе провів у поточному сезоні 26 матчів, відзначився 18 голами та 9 асистами. Статистика Голанда – 22 матчі, 22 голи та 6 асистів.

Нагадаємо, Варан може цього літа залишити Реал.