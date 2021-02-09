Варан може цього літа залишити Реал

Сторони не просунулися в переговорах щодо продовження контракту француза

Захисник Реала Рафаель Варан може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Marca.

Сторони ніяк не просунулися в переговорах щодо продовження контракту француза, який закінчується влітку 2022 року.

Якщо найближчим часом Варан не продовжить угоду, Реал постарається продати футболіста влітку. Головними претендентами на захисника вважаються Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

Нагадаємо, що француз виступає в складі вершкових з 2011 року. У поточному сезоні він взяв участь у 27 матчах у всіх турнірах і став автором двох голів.

Раніше, дубль Варана приніс Реалу вольову перемогу над Уескою у 22 турі Ла-Ліги.