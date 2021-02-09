Миколенко готовий до переходу в АПЛ чи Серію А - агент

Захисник Динамо Віталій Миколенко готовий до переходу в Серію А.

Про це розповів агент гравця Сергій Серебренников.

"Влітку був інтерес з боку багатьох клубів. Він - дуже хороший гравець, який може адаптуватися в будь-якому клубі Серії А. Буде неправильно говорити, що ми були близькі до Наполі, питання не обговорювалося настільки глибоко.

Чи можливе відновлення переговорів з Наполі? Сподіваюся. Віталій готовий до переходу в новий чемпіонат, такий як АПЛ чи Серія А. У нього в кар'єрі насупив момент, коли він може спробувати новий для себе досвід.

Наполі? Це особливий клуб, великий клуб з традиціями. Упевнений, його рівень достатній для того, щоб грати в будь-якому італійському клубу, в тому числі Наполі", - розповів Миколенко.