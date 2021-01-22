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Миколенко у січні може перейти до Інтера

Сьогодні 07:20 864 0
Італійська преса повідомляє, що може статися сюрприз
Миколенко у січні може перейти до Інтера
#Інтер, #Миколенко, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Міланський Інтер в січні налаштований підписати посилення на лівий фланг оборони. 

Про це повідомляє Calciomercato.

На цьому наполягає головний тренер команди Антоніо Конте, який вважає, що для боротьби за чемпіонство нерадзуррі гостро потребують підвищення конкуренції саме на позиції лівого фулбека.

Фаворитами на те, щоб опинитися в Інтері в пресі називаються два гравці Челсі Маркос Алонсо і Емерсон Палмері, а також фулбек Аталанти Робін Госенс.

Однак не виключені й сюрпризи. До них зокрема, належать кандидатури Хуніора Фірпо з Барселони та Віталія Миколенка з Динамо.

Відзначимо, що контракт Миколенка з Динамо діє до середини 2025 року. У нинішньому сезоні фулбек провів 17 матчів у всіх турнірах за київську команду, відзначившись двома асистами.

Раніше, Динамо переграло солігорський Шахтар у контрольному матчі.

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