УАФ назвала претендентів на звання найкращого українського легіонера

Пять гравців претендують на нагороду найкращому легіонеру

Українська асоціація футболу відкрила голосування за звання найкращого українського футболіста, який виступає в іноземному клубі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

На звання найкращого легіонера 2020 року претендують: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Переможця визначать вболівальники за допомогою голосування на офіційній сторінці церемонії Футбольні зірки України.

Раніше, Лучі назвав амбітну мету УАФ.