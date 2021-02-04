Лучі назвав амбітну мету УАФ

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі назвав умови обслуговування всіх матчів української Прем’єр-ліги з допомогою VAR.

Про це розповів голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Йде робота над придбанням третього фургона VAR. Думаю, що до кінця року ми зможемо обслуговувати всі матчі УПЛ з системою відеоповторів. Але це якщо буде третій фургон VAR.

Проблема в тому, що Україна – велика країна за кілометражем, тому треба буде враховувати погодні умови і стан доріг. У нас арбітрів можна поділити на дві групи: арбітри, які можуть працювати як на VAR, так і в полі, а також ті судді, які працюють тільки на полі", – сказав Лучі.