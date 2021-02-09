Селезньов: Як мене можна навчити забивати голи?

35-річний український форвард Євген Селезньов з головним тренером Колоса Русланом Костишиним має хороші робочі відносини.

Про це заявив сам футболіст.

"У кожної людини є своя думка. Зрозуміло, що є тренер, і ти його повинен слухати. І я його слухався. Просто є моменти, де я міг подискутувати. Десь я навіть на своєму міг наполягти.

Як мене можна навчити забивати голи?! Ну як мене можна навчити забивати, якщо я борюся за рекорд? Цього ж не можна робити.

У нас (із Костишиним - прим. ред.) були робочі відносини, хороші. До цієї ситуації", - заявив Селезньов.