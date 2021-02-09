 УПЛ не планує переносити 14-й тур | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ не планує переносити 14-й тур

Сьогодні 12:10 278 0
Клуби готові грати при мінус 13
УПЛ не планує переносити 14-й тур
#УПЛ

Джерело - Sport.ua.

УПЛ зміщувати 14-й тур, як і наступний, який, скоріше за все, теж пройде під акомпанемент морозу і снігу, не планує тому, що просто нікуди, адже в календарі практично не передбачено резервних днів.

Про це повідомляє Sport.ua.

Незважаючи на досить складну кліматичну обстановку, ситуація на місцях, де повинні відбутися матчі, залишається контрольованою. Тобто, практично всі клуби, які на старті другого кола будуть виступати в якості приймаючої сторони, гарантують нормальне проведення матчів.

Єдина проблема в зв'язку з цим - поєдинок Минай - Львів, який 13 лютого має відбутися в Ужгороді. Річ у тому, що тамтешній стадіон Авангард не обладнано системою електропідігріву, а на вихідні на Закарпатті теж прогнозується сніг і мороз. І чи впораються з погодними катаклізмами працівники ужгородського стадіону - велике питання.

Раніше, доля Селезньова та Хачеріді вирішиться найближчим часом.

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