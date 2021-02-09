Динамо відмовило Колосу в підписанні захисника

Джерело - Чемпіон.
Захисник Динамо U21 Костянтин Вівчаренко отримував пропозицію від Колоса.
Про це повідомляє Ігор Циганик.
Кияни відмовили у трансфері 18-річного футболіста. Ймовірно, мова йшла про оренду.
Президент Динамо Ігор Суркіс готовий відпустити Вівчаренко в оренду влітку, якщо він не буде грати в першій команді у весняній частині сезону.
Вперше в заявку основного складу киян гравець був включений на матч за Суперкубок України-2020 року, в якому динамівці здолали Шахтар (3:1). Але ще не дебютував за першу команду столичного клубу.
Нагадаємо, що в цьому сезоні він зіграв 9 матчів за U-21.