Динамо відмовило Колосу в підписанні захисника

Ковалівці хотіли орендувати Вівчаренка

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо U21 Костянтин Вівчаренко отримував пропозицію від Колоса.

Про це повідомляє Ігор Циганик.

Кияни відмовили у трансфері 18-річного футболіста. Ймовірно, мова йшла про оренду.

Президент Динамо Ігор Суркіс готовий відпустити Вівчаренко в оренду влітку, якщо він не буде грати в першій команді у весняній частині сезону.

Вперше в заявку основного складу киян гравець був включений на матч за Суперкубок України-2020 року, в якому динамівці здолали Шахтар (3:1). Але ще не дебютував за першу команду столичного клубу.

Нагадаємо, що в цьому сезоні він зіграв 9 матчів за U-21.

Раніше, Гецко виділив глобальну проблему Динамо.