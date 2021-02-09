 Динамо відмовило Колосу в підписанні захисника | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо відмовило Колосу в підписанні захисника

Сьогодні 09:39 833 0
Ковалівці хотіли орендувати Вівчаренка
Динамо відмовило Колосу в підписанні захисника
#Колос, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо U21 Костянтин Вівчаренко отримував пропозицію від Колоса.

Про це повідомляє Ігор Циганик.

Кияни відмовили у трансфері 18-річного футболіста. Ймовірно, мова йшла про оренду.

Президент Динамо Ігор Суркіс готовий відпустити Вівчаренко в оренду влітку, якщо він не буде грати в першій команді у весняній частині сезону.

Вперше в заявку основного складу киян гравець був включений на матч за Суперкубок України-2020 року, в якому динамівці здолали Шахтар (3:1). Але ще не дебютував за першу команду столичного клубу.

Нагадаємо, що в цьому сезоні він зіграв 9 матчів за U-21.

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