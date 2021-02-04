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Гецко виділив глобальну проблему Динамо

Сьогодні 15:25 743 0
Іван Гецко прокоментував напад Динамо
Гецко виділив глобальну проблему Динамо
#Динамо

Джерело - footboom.com.

Динамо протягом останніх років не може знайти якісного нападника.

Про це розповів колишній форвард збірної України Іван Гецко.

"Знову дає про себе знати глобальна проблема Динамо, яка спостерігається останні 3-4 роки – нестача, а точніше відсутність гравців, здатних грати на вістрі атаки. Пошук таких футболістів вже давно повинен був розпочатись, але результат ми всі бачимо.

Є перспективні молоді гравці, але вони так до кінця себе і не проявляють, вийшовши на певний рівень, там і залишаються. Свіжий приклад – Супряга. Вважаю, що такий клуб, як Динамо, міг би витратити пристойну суму грошей для того, щоб придбати класного чистого нападника. Але ніякі дії в цьому напрямку не робляться. Це трохи насторожує і за це, звичайно, прикро.

Гравців таранного типу, на кшталт Селезньова, у нас взагалі немає. Не знаю, де вони зникають. Начебто і школа у нас досить велика, але ми нікого не бачимо. Або футбольні школи погано працюють, або гравці, що називається, вивелися", – розповів Гецко.

Раніше повідомлялося, що Динамо хотіло обміняти Родрігеса на габонського нападника.

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