 Кобін: Селезньов хотів спробувати пограти у Минаї | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: Селезньов хотів спробувати пограти у Минаї

Вчора 22:44 529 0
Євген Селезньов шукає новий клуб
Кобін: Селезньов хотів спробувати пограти у Минаї
#Селезньов, #Минай, #Кобін

Джерело - Вмикай підігрів.

Український нападник Євгеній Селезньов був зацікавлений у переході в Минай.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

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"Ми з Селезньовим колеги, можна сказати, що друзі, багато спілкуємось. Ми говорили про те, як все сталося, що було насправді. В нас була розмова. Не можу сказати, що ми його запрошували. Він говорив, що хотів би спробувати, але в нас є 4 форварди і повна заявка, я йому це пояснив", - розповів Кобін.

Нагадаємо, доля Селезньова та Хачеріді вирішиться найближчим часом.

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