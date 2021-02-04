Гвардіола оцінив лідерство в АПЛ

Манчестер Сіті необхідно робити свою роботу, а не стежити за конкурентами.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"У нас були певні проблеми з першим пасом, рухом при початку атак. У перші 15 хвилин другого тайму ми показали відмінний футбол. На жаль, ми не змогли забити третій або четвертий гол. У останні 15 хвилин ми просто перепасовувалися м'яч без наміру атакувати - хотіли контролювати гру.

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Я вважаю, що нам потрібно робити свою роботу, а не стежити за Ман Юнайтед. Думати про інших клубах - велика помилка. Коли на початку сезону ми йшли на 12-му місці, ми не думали про перемогу в АПЛ. Тоді команда сподівалася лише на потрапляння в Лігу Європи. Так що справа не в серіях матчів. Треба думати лише про наступну гру", - розповів Гвардіола.