Брюгге з Соболем переміг Васланд-Беверен, Мехелн з Шведом здолав Серкль Брюгге

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 лютого, відбулися матчі 24 туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Брюгге з Едуардом Соболем здолав Васланд-Беверен. Українець вийшов у старті і провів на полі 45 хвилин. На початку поєдинку Соболь віддав гольову передачу на Ланга.
Мехелен мінімально переграв Серкль Брюгге. Мар'ян Швед розпочинав поєдинок зі старту. Українець був замінений на 78-й хвилині зустрічі.
Чемпіоат Бельгії - Ліга Жюпіле
24 тур, 6 лютого
Васланд-Беверен - Брюгге 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Ланг, 0:2 - 90+4 Ланг
Серкль Брюгге - Мехелен 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 88 Де Камарго