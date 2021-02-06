Брюгге з Соболем переміг Васланд-Беверен, Мехелн з Шведом здолав Серкль Брюгге

Обидва українських гравця вийшли у стартовому складі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, відбулися матчі 24 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Брюгге з Едуардом Соболем здолав Васланд-Беверен. Українець вийшов у старті і провів на полі 45 хвилин. На початку поєдинку Соболь віддав гольову передачу на Ланга.

Мехелен мінімально переграв Серкль Брюгге. Мар'ян Швед розпочинав поєдинок зі старту. Українець був замінений на 78-й хвилині зустрічі.

Чемпіоат Бельгії - Ліга Жюпіле

24 тур, 6 лютого

Васланд-Беверен - Брюгге 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Ланг, 0:2 - 90+4 Ланг

Серкль Брюгге - Мехелен 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Де Камарго

Раніше Швед та Безус відзначилися забитими голами.