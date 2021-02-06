 Брюгге з Соболем переміг Васланд-Беверен у чемпіонаті Бельгії | Футбол | Champion.com.ua
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Брюгге з Соболем переміг Васланд-Беверен, Мехелн з Шведом здолав Серкль Брюгге

Сьогодні 21:28 464 0
Обидва українських гравця вийшли у стартовому складі
Брюгге з Соболем переміг Васланд-Беверен, Мехелн з Шведом здолав Серкль Брюгге
#Брюгге, #Мехелен, #Швед, #Соболь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 лютого, відбулися матчі 24 туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Брюгге з Едуардом Соболем здолав Васланд-Беверен. Українець вийшов у старті і провів на полі 45 хвилин. На початку поєдинку Соболь віддав гольову передачу на Ланга.

Мехелен мінімально переграв Серкль Брюгге. Мар'ян Швед розпочинав поєдинок зі старту. Українець був замінений на 78-й хвилині зустрічі.

Чемпіоат Бельгії - Ліга Жюпіле
24 тур, 6 лютого

Васланд-Беверен - Брюгге 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Ланг, 0:2 - 90+4 Ланг

Серкль Брюгге - Мехелен 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Де Камарго

Раніше Швед та Безус відзначилися забитими голами.

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