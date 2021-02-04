Швед та Безус відзначилися забитими голами. Результати матчів 1/16 фіналу Кубку Бельгії

Команди українців вийшли до наступного етапу змагань

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 10 матчів 1/16 фіналу Кубку Бельгії.

3 лютого - видався вдалим днем для бельгійських команд, в яких виступають українці.

Кубок Бельгії

1/16 фіналу, 3 лютого

Мехелен - РВДМ 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Дрейф (пен), 2:0 - 65 Швед

Шарлеруа - Вестерло 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Теодорчик

Гент - Юр Тонгерен 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Тісудалі, 2:0 - 33 Безус, 3:0 - 56 Самосе, 4:0 - 77 Ньянгбо, 5:0 - 90+1 Мбая (пен)

Левен - Серклю Брюгге 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Хотич (пен), 1:1 - 3 Мертенс, 1:2 - 39 Марселін, 1:3 - 72 Таравель (пен), 2:3 - 90+3 Хуберт

Серен Юнайтед - Стандард 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Бокаді, 0:2 - 38 Янс, 0:3 - 67 Клаус, 1:3 - 86 Моухлі (пен), 1:4 - 90+2 Мулека

Брюгге - Олса Бракел 6:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Ванакен, 1:1 - 9 Хазеброек, 2:1 - 21 Баджі, 3:1 - 51 Неліс (авт), 4:1 - 60 Баджі, 5:1 - 69 Чонг, 6:1 - 74 Баджі

Васланд-Беверен - Остенде 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Фрай, 1:1 - 40 Гує, 2:1 - 54 Фоше, 2:2 - 72 Гує, 2:3 - 76 Хюльсагер

Локерен-Темсе - Сінт-Трейден 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Назон, 0:2 - 62 Іто

ОК Шарлеруа - Варегем 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 78 Делбергуе

РФК Льєж - Андерлехт 0:2 (0:1)

Голи: 0:2 - 29 Мукару, 0:2 - 67 Ашімеру

Нагадаємо, Спортінг готує трансфер Яремчука.