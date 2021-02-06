Клейтон: У Бразилії знають історію Шахтаря

Про Шахтар у Бразилії схвально відгукуються

У Бразилії усі знають, що Луческу вікдрив дорогу у великий футбол багатьом бразильським футболістам.

Про це розповів нападник Динамо Клейтон.

"Абсолютно не здивований кількістю бразильців у Шахтарі. У Бразилії знають історію Шахтаря, знають, скільки футболістів пройшло через цю команду. Шахтар бере молодих бразильців, обкатує їх і продає в більш сильні європейські клуби через деякий час", - заявив нападник.

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"Так само як всі знають, що Луческу відкрив дорогу у великий футбол багатьом бразильським футболістам. Про Шахтар у Бразилії схвально відгукуються", - сказав Клейтон

Нагадаємо, Динамо відправило чотирьох гравців в оренду Чорноморцю.