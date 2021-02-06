Динамо відправило чотирьох гравців в оренду Чорноморцю

Чотири гравці Динамо гратимуть у Чорноморці

Гравці молодіжної команди Динамо Вадим Мащенко, Данило Сухоручко, Роман Бодня, Артур Ващишин виступатимуть до кінця сезону на правах оренди в одеському Чорноморці.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Угода між клубами розрахована на півроку.

У поточному сезоні універсальний гравець Вадим Мащенко провів 9 ігор і забив один м'яч за Динамо U21. Нападник Данило Сухоручко взяв участь в 12 матчах і забив 3 голи за Динамо U21.

В активі півзахисника Романа Бодні 10 матчів і 2 забитих м'ячі за молодіжну команду киян. На рахунку півзахисника Артура Ващишина один зіграний матч за Динамо U21.

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