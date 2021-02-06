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Рамос пропустить два місяці через травму коліна

Сьогодні 14:55 358 0
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Рамос пропустить два місяці через травму коліна
#Реал, #Рамос

Джерело - isport.ua.

Центральний захисник Реала Серхіо Рамос перенесе операцію на коліні, яке травмував напередодні матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії з Атлетіком.

Про це повідомляє Marca.

Іспанець не зміг обійтися консервативним рішенням і доведеться звернутися до хірургічного втручання, яке відбудеться найближчим часом. Після цього футболіста чекає реабілітаційний період тривалістю в шість тижнів.

Повідомляється, що перш ніж відбудеться операція, гравець пройде ряд тестів, який підтвердять необхідність операції або, навпаки, покажуть, що вона не обов'язкова.

Керівництво клубу сподівається, що операція допоможе Рамосу повернутися до ідеальної форми.

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