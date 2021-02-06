Стали відомі терміни відновлення Азара

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вказав на стан півзахисника Едена Азара, який недавно отримав чергову травму.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Зараз непростий період для Азара. Однак я впевнений, що це лише питання часу. Незабаром ми знову побачимо його на полі. Еден проведе в лазареті два-три тижні.

Йому дуже не щастить з травмами. Пережити таке нелегко для будь-якого гравця. Але ми повинні зберігати позитивний настрій. Еден - висококласний гравець, нам потрібно допомогти йому повернутися на колишній рівень", - розповів Зідан.