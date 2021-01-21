Джерело - Чемпіон.
У матчі 17 туру Бундесліги Баварія мінімального обіграла Аугсбург.
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Для воротаря мюнхенського клубу Мануеля Ноєра це був 196 сухий матч у кар'єрі в рамках чемпіонату Німеччини.
Таким чином, Ноєр повторив рекорд легендарного воротаря клубу Олівера Кана.
1️⃣9️⃣6️⃣ clean sheets 🧤@Manuel_Neuer has equalled @OliverKahn's record for the most Bundesliga clean sheets 🐐#MiaSanMia pic.twitter.com/03jh7gb3qs— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 20, 2021