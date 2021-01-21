Мануель Ноєр підкорив черговий рекорд

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17 туру Бундесліги Баварія мінімального обіграла Аугсбург.

Актуально: УЄФА назвала команду року

Для воротаря мюнхенського клубу Мануеля Ноєра це був 196 сухий матч у кар'єрі в рамках чемпіонату Німеччини.

Таким чином, Ноєр повторив рекорд легендарного воротаря клубу Олівера Кана.