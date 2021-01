У матчі 17 туру Бундесліги Баварія мінімального обіграла Аугсбург.

Для воротаря мюнхенського клубу Мануеля Ноєра це був 196 сухий матч у кар'єрі в рамках чемпіонату Німеччини.

Таким чином, Ноєр повторив рекорд легендарного воротаря клубу Олівера Кана.

1️⃣9️⃣6️⃣ clean sheets 🧤@Manuel_Neuer has equalled @OliverKahn's record for the most Bundesliga clean sheets 🐐#MiaSanMia pic.twitter.com/03jh7gb3qs