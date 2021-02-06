Дніпро-1 підписав хорватського нападника

Дніпро-1 підписав чергового новачка

Дніпро-1 оголосив про перехід хорватського форварда Маріо Чуже.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

Футболіст орендований у загребського Динамо до закінчення сезону з правом викупу. Він вже долучився до нашої команди на зборі у Туреччині та провів сьогодні перше тренування.

У структурі загребського Динамо гравець перебуває з 14 років. На професійному рівні дебютував у 2017-му за другу команду свого клубу , а у 2020-му році почав грати в основному складі

Також, Чуже виступав за юнацькі збірні Хорватії усіх вікових категорій, а також за молодіжну збірну (8 матчів).

Раніше, Дніпро-1 орендував вінгера Фламенгу.