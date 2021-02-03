Дніпро-1 орендував вінгера Фламенго

У контракті прописана опція викупу

Правий вінгер Фламенго Білл на правах оренди продовжить кар'єру в Дніпрі-1.

Про це повідомляє пресслужба клубу УПЛ.

Угода з 21-річним бразильцем розрахована до кінця 2021 року.

У контракті прописана опція викупу. Повідомлялося, що він складе 900 000 євро.

Через карантин футболіст не може приєднатися до команди на зборах в Туреччині, тому тренується з молодими гравцями дніпровського клубу в Придніпровську. Він взяв участь в участь у контрольному матчі Дніпро-1 U-19 - Скорук і забив гол.

Раніше, Дніпро-1 обіграв румунський клуб у контрольному матчі.