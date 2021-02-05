Джерело - sport.ua.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан не бажає залишити свою посаду.
Про це заявив сам фахівець.
"Я не знаю, що станеться. Ми заслуговуємо завершити сезон в цьому складі. Говорять багато про що: про зміну тренера і так далі. Я не знаю, мені пощастило.
Навіть якщо люди хочуть, щоб я пішов, я не збираюся йти. І гравці теж. Багато говорять про непросту ситуацію. Ми не на висоті, це правда, але ми сповнені рішучості змінити ситуацію", - зазначив Зідан.
Раніше повідомлялося про те, що Реал вже визначився з кандидатурами на заміну Зідану.