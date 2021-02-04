Реал визначився з трьома кандидатами на заміну Зідану

Джерело - iSport.ua.
Керівництво Реала визначило список кандидатів, які можуть замінити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера.
Про це повідомляє Cadena Ser.
Французький фахівець може піти у відставку по ходу поточного сезону. У зв'язку з цим керівництво команди підшукує Зідану потенційного наступника.
Столичний клуб розглядає на заміну французу трьох фахівців: італійця Массіміліано Аллегрі, німця Юліана Нагельсманна і іспанця Рауля. До слова, останній є пріоритетним варіантом для вершкових.
Нагадаємо, що чутки про можливе звільнення Зідана з'явилися після того, як Реал вилетів з Кубка Іспанії, програвши команді Алькояно з третього дивізіону (1:2). У поточному сезоні чемпіонату Іспанії столичний клуб посідає третє місце, набравши 40 очок.