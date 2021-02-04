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Реал визначився з трьома кандидатами на заміну Зідану

Вчора 23:10 586 0
Керівництво вершкових зайнялося пошуком нового тренера
Реал визначився з трьома кандидатами на заміну Зідану
#Реал, #Зідан

Джерело - iSport.ua.

Керівництво Реала визначило список кандидатів, які можуть замінити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Французький фахівець може піти у відставку по ходу поточного сезону. У зв'язку з цим керівництво команди підшукує Зідану потенційного наступника.

Столичний клуб розглядає на заміну французу трьох фахівців: італійця Массіміліано Аллегрі, німця Юліана Нагельсманна і іспанця Рауля. До слова, останній є пріоритетним варіантом для вершкових.

Нагадаємо, що чутки про можливе звільнення Зідана з'явилися після того, як Реал вилетів з Кубка Іспанії, програвши команді Алькояно з третього дивізіону (1:2). У поточному сезоні чемпіонату Іспанії столичний клуб посідає третє місце, набравши 40 очок.

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