Реал визначився з трьома кандидатами на заміну Зідану

Керівництво вершкових зайнялося пошуком нового тренера

Керівництво Реала визначило список кандидатів, які можуть замінити Зінедіна Зідана на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Французький фахівець може піти у відставку по ходу поточного сезону. У зв'язку з цим керівництво команди підшукує Зідану потенційного наступника.

Столичний клуб розглядає на заміну французу трьох фахівців: італійця Массіміліано Аллегрі, німця Юліана Нагельсманна і іспанця Рауля. До слова, останній є пріоритетним варіантом для вершкових.

Нагадаємо, що чутки про можливе звільнення Зідана з'явилися після того, як Реал вилетів з Кубка Іспанії, програвши команді Алькояно з третього дивізіону (1:2). У поточному сезоні чемпіонату Іспанії столичний клуб посідає третє місце, набравши 40 очок.