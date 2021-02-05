 Полісся підписало чотирьох футболістів | Футбол | Champion.com.ua
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Полісся підписало чотирьох футболістів

Сьогодні 23:11 193 0
Три гравці покинуло команду
Полісся підписало чотирьох футболістів
#Грицук, #Полісся

Джерело - Sport Arena.

Напередодні старту другого навчально-тренувального збору Полісся посилило відразу кілька позицій.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ворота житомирської команди тепер захищатиме воротар Антон Яшков. Останнім клубом Яшкова був Колос з Ковалівки.

Вихованець київського футболу Бадрі Акубадрія також поповнив склад жовто-зелених. Захисник останні два роки виступав за білоруський Гомель.

У середню лінію Поліссі підписало екс-гравця Оболоні Дениса Островського.

Найвідомішим придбанням житомирського клубу став 33-річний колишній хавбек Олександрії Василь Грицук.

Покинули команду нападник Вадим Семчук, півзахисники Володимир Сівошко і Ростислав Транауха.

Раніше, Полісся підписало колишнього захисника Колоса.

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