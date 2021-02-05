Полісся підписало чотирьох футболістів

Джерело - Sport Arena.
Напередодні старту другого навчально-тренувального збору Полісся посилило відразу кілька позицій.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ворота житомирської команди тепер захищатиме воротар Антон Яшков. Останнім клубом Яшкова був Колос з Ковалівки.
Вихованець київського футболу Бадрі Акубадрія також поповнив склад жовто-зелених. Захисник останні два роки виступав за білоруський Гомель.
У середню лінію Поліссі підписало екс-гравця Оболоні Дениса Островського.
Найвідомішим придбанням житомирського клубу став 33-річний колишній хавбек Олександрії Василь Грицук.
Покинули команду нападник Вадим Семчук, півзахисники Володимир Сівошко і Ростислав Транауха.
Раніше, Полісся підписало колишнього захисника Колоса.