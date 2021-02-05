Полісся підписало чотирьох футболістів

Три гравці покинуло команду

Джерело - Sport Arena.

Напередодні старту другого навчально-тренувального збору Полісся посилило відразу кілька позицій.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ворота житомирської команди тепер захищатиме воротар Антон Яшков. Останнім клубом Яшкова був Колос з Ковалівки.

Вихованець київського футболу Бадрі Акубадрія також поповнив склад жовто-зелених. Захисник останні два роки виступав за білоруський Гомель.

У середню лінію Поліссі підписало екс-гравця Оболоні Дениса Островського.

Найвідомішим придбанням житомирського клубу став 33-річний колишній хавбек Олександрії Василь Грицук.

Покинули команду нападник Вадим Семчук, півзахисники Володимир Сівошко і Ростислав Транауха.

Раніше, Полісся підписало колишнього захисника Колоса.