Полісся підписало колишнього захисника Колоса

Терехов у складі ковалівців виступав у сезоні 2018/2019 років

Житомирське Полісся підписало 28-річного захисника Артема Терехова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контрактна угода з футболістом розрахована до грудня 2021-го року.

Раніше Артем виступав дублером в маріупольському Іллічівці з 2009-го по 2014-й, в складі якого став переможцем молодіжного чемпіонату України. Але за першу команду так і не зіграв. У 2015-му Терехов перебрався в Буковину, де був одним з ключових захисників чернівецької команди. Потім перейшов в криворізький Гірник, але після зняття клубу з турніру повернувся в Буковину.

У червні 2017 року захисник припинив співпрацю з обопільної згоди сторін з чернівецькою командою і приєднався до київського клубу Оболонь Бровар. З липня 2018 року виступав у складі Колос Ковалівка з якими разом здобув срібні нагороди Першої ліги і право виступу в УПЛ, проте в наступному сезоні повернувся до складу добре знайомих пивоварів.

У поточному сезоні зіграв 4 матчі, результативними діями не відзначився.

Раніше, Полісся розірвало контракт з Лобовим.